gutes Haar am Kärntner Energiewendegesetz lässt die Geschäftsführerin des Bundesverbandes Photovoltaic Austria, Vera Immitzer. Dieses sei nur „halbherzig“ und „zu wenig“, es sei „mehr versprochen als gehalten“ worden. Kärnten hätte sich beim Ausbau Erneuerbarer an fortschrittlicheren Bundesländern orientieren sollen.

PV-Ausbau verdoppelt

Konkret kritisiert sie vor allem die Begrenzung von Freiflächenanlagen auf maximal vier Hektar (ausgenommen Sonderstandorte) und das Festhalten an der Mitteilungspflicht aller PV-Anlagen als bürokratischen Aufwand. Als Versäumnis bewertet Immitzer, dass keine PV-Pflicht im Neubau gesetzlich vorgeschrieben wurde, wie es etwa in der Steiermark oder Wien der Fall ist. Nicht nachvollziehbar sei, dass nur bestimme Agri-PV-Anlagen von der Widmung befreit sind, da sich ja die Flächennutzung nicht ändert. Es gebe selektive Ausnahmen für die Kombination von PV und Obstbau sowie PV und Geflügel- und Fischzucht, nicht aber für Schafhaltung oder Weizenanbau plus PV. „Das ist sachlich nicht gerechtfertigt und schafft nur Verwirrung.“ Positiv sei, dass Kärnten 2023 den PV-Ausbau auf 135 Megawatt verdoppelt habe, das sei allerdings 30 Prozent unter dem Sollwert des Ministeriums von 188 MW.

Negative Strompreise aufgrund von Erzeugungsspitzen bei PV-Strom seien laut Immitzer nur vorübergehend: Werde mehr Strom gespeichert bzw. selbst verbraucht, gebe es auch keine negativen Strompreise mehr.