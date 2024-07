Die internationalen Airlines rechnen in den kommenden rund zwei Jahrzehnten mit einer Verdopplung der Passagierzahlen. Nachdem im vergangenen Jahr 4,3 Mrd. Flugreisende gezählt wurden, wird bis 2043 mit einer Verdopplung auf 8,6 Milliarden gerechnet, wie der Internationale Luftfahrtverband IATA am Donnerstag mitteilte. Anfang Juni hatte der Verband für heuer bereits knapp 5 Milliarden Fluggäste prognostiziert, was ein neuer Rekord wäre.

Das wäre ein neuer Rekord - der bisherige Höchstwert stammt aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 mit 4,54 Milliarden. Von nun an erwartet der Verband jährliche Wachstumsraten von im Schnitt 3,6 Prozent. Der Zuwachs dürfte aber je nach Weltregion sehr unterschiedlich ausfallen und besonders vom Asien-Pazifik-Raum angetrieben werden.

Mehr Asiatische Fluggäste

So erwartet der Verband unter anderem aus Indien einen jährlichen Anstieg um 6,9 Prozent, aus Thailand und Vietnam 6,4 Prozent und aus China 5,8 Prozent. Das Wachstum gesättigterer Märkte wie Nordamerika (1,7 Prozent) und Europa (2,0 Prozent) dürfte hingegen unter dem Durchschnitt bleiben.

Die Prognosen sind mit einer Reihe von Unsicherheiten behaftet, dazu gehört die wirtschaftliche Entwicklung der Länder. Gleichwohl dürfte die Prognose zur weltweit wachsenden Zahl der Fluggäste das Ziel der Klimaneutralität des Sektors bis 2050 deutlich erschweren. Erst heute forderten hierzulande Vertreter der Luftfahrtbranche und die E-Fuel-Alliance der neuen EU-Kommission in einer Pressekonferenz Lockerungen bei nicht fossilem Flugbenzin. Nachhaltiges Kerosin stünde nicht in ausreichender Menge und nicht zu vertretbaren Preisen zur Verfügung.