„Die Nachfrage nach gebrauchten Pkw ist wieder gestiegen. Im 1. Halbjahr 2024 wurden in Österreich um 8 Prozent mehr Gebrauchtwagen zugelassen als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Dabei zeigen sich außer im Juni 2024 jeden Monat Zuwächse im Vergleich zum Vorjahresmonat“, vermeldet Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Besonders kräftige Anstiege gab es in der ersten Jahreshälfte bei gebrauchten Autos mit alternativen Antrieben, vor allem bei Elektroautos und Diesel-Hybriden wuchsen die Gebrauchtzulassungen um mehr als 60 Prozent. Insgesamt wurden in dem Zeitraum 410.973 gebrauchte Personenkraftwagen zugelassen. Zählt man alle Kraftfahrzeugtypen hinzu, steigt die Zahl auf rund 527.000. Den größten Zuwachs mit um ein Fünftel gab es bei Wohnmobilen.

„Alternative“ im Kommen

Insgesamt wurden 47.387 gebrauchte Pkw mit einem alternativen Antriebssystem zugelassen, ein Anteil von 11,5 Prozent und ein Zuwachs von 59 Prozent im Vergleich zum Zeitraum Jänner bis Juni 2023. Darunter stiegen die Gebrauchtzulassungen von rein elektrisch betriebenen Pkw (13.296) fast um zwei Drittel an. Ebenfalls deutlich zugenommen haben die Zulassungen von gebrauchten Benzin-Hybrid-Pkw (24 348; +56,8 %) und gebrauchten Diesel-Hybrid-Pkw (9 424; +64,5 %).

Deutsche Fabrikate am beliebtesten

Bei konventionell betriebenen Pkw gab es 6,2 % mehr Gebrauchtzulassungen mit Benzin-Antrieb (151.424) und 1,9 % mehr Zulassungen mit Diesel-Antrieb (212.162). Der Anteil an Diesel-Pkw macht damit mehr als die Hälfte aus. Die von Jänner bis Juni 2024 am häufigsten gebraucht zugelassenen Pkw-Marken waren VW (Anteil 19,6 %), Audi (9,6 %), BMW (9,4 %), Mercedes (6,8 %) und Skoda (6,6 %). Bei allen Top-10-Marken gab es Zugewinne im Vergleich zum 1. Halbjahr 2023, wobei Skoda, gefolgt von Seat und BMW am stärksten zulegten. Auch im Trend: Motorräder mit einem Plus von 9 Prozent.