Um bis zu 17 Millionen Euro weniger werden dem steirischen Arbeitsmarktservice (AMS) im kommenden Jahr an Förderbudget zur Verfügung stehen. Die Mittel sinken von heuer 168 Millionen Euro auf knapp 151 Millionen Euro. Kritik kommt nun von Horst Schachner, Vorsitzender des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) in der Steiermark. „Es macht mich fassungslos, wenn zur gleichen Zeit die Arbeitslosigkeit steigt und die Mittel des Arbeitsmarktservice sinken“, so Schachner in einer Aussendung. Die Bundesregierung, so sein Vorwurf, handle „hier zum Schaden der Arbeitslosen und zum Schaden der Wirtschaft“.

Schachner verweist auf den Anstieg der Arbeitslosigkeit in den vergangenen Monaten. So seien mit Ende Juni 2024 waren 39.159 Steirerinnen und Steirer ohne Beschäftigung, ein Zuwachs von 12,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Die Arbeitslosenzahlen steigen und inflationsbedingt kosten auch Schulungs- und Vermittlungsmaßnahmen mehr Geld“, so Schachner. Aus seiner Sicht sei daher „eine Ausweitung des AMS-Budgets, um die Arbeitslosigkeit einzudämmen und den Qualifikationsbedarf der Zukunft zu erfüllen, der einzig verantwortungsvolle Weg“.

Schachner: „Es wäre eine Katastrophe für den steirischen Arbeitsmarkt, wenn etwa Schulungsträger ihr Angebot sehr deutlich einschränken müssten oder bestimmte, dringend nachgefragte Qualifizierungen nicht mehr angeboten werden könnten. Viele Arbeitslose, wir rechnen mit Tausenden Betroffenen, würden unter dem Sparkurs leiden.“ Er fordert eine Rücknahme des Sparkurses und eine „zukunftsweisende Dotierung des Arbeitsmarktservice“.