Der italienische Lkw- und Bus-Hersteller Iveco hat am Mittwoch einen Rahmenvertrag für die Lieferung von bis zu 920 Bussen an die österreichische ÖBB Postbus AG unterzeichnet. Vorgesehen ist die Lieferung von 540 Fahrzeugen bis Ende 2026 sowie eine Option für weitere 380 Busse, die bis Ende 2028 zu liefern sind, wie Iveco in einer Presseaussendung mitteilte. Der Vertrag zur Lieferung der Crossway-Busse habe einen Gesamtwert von rund 225 Millionen Euro.

„Wir freuen uns sehr, unsere langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit mit Iveco Bus fortzusetzen. Die Modernisierung der Flotte verbessert nicht nur die Sicherheit der Fahrgäste, neue Fahrzeuge sind auch entscheidend, um den steigenden Anforderungen im Busverkehr in allen Segmenten gerecht zu werden und den Fahrgästen noch mehr Komfort und Qualität auf ihren Fahrten zu bieten“, betonte Alfred Loidl, Vorstandsmitglied von ÖBB Postbus. Der Crossway-Bus sei einer der beliebtesten Überlandbusse und halte fast die Hälfte des europäischen Marktanteils in seiner Kategorie.

Die Iveco-Gruppe beschäftigt weltweit mehr als 36.000 Mitarbeiter und verfügt über 20 Industriestandorte und 31 Forschungs- und Entwicklungszentren. Sie ist der Mutterkonzern des steirischen Herstellers von Feuerwehrfahrzeugen Magirus Lohr.