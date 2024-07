Die Kärntner „Premium“-Immobilienmakler Living Deluxe melden erstmals seit langer Zeit ein steigendes Angebot an verfügbaren Immobilien am Wörthersee. „Erfreulicherweise gibt es zum ersten Mal seit Jahren mehr Immobilienangebote am Wörthersee als in der Vergangenheit. Dies liegt hauptsächlich an einem Generationswechsel“, sagt der Experte für Luxusimmobilien, Thomas Hopfgartner. Käufer von Luxusimmobilien am Wörthersee seien in der Regel „Privatpersonen, die ihr Geld sicher und stabil anlegen wollen“.