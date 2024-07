Der Paketberg in Österreich wächst und wächst. Im ersten Quartal vermeldet die Österreichische Post eine Zunahme der Menge um 15 Prozent auf 124 Millionen Stück in allen Märkten – davon 53 Millionen in Österreich. Peter Umundum, Vorstand für Paket und Logistik bei dem teilstaatlichen Unternehmen, erwartet für 2024 erneut einen Mengenrekord. Treiber des Geschäfts sind Amazon, deutsche Dienstleister, ein langsam wieder erstarkender österreichischer Handel und die Onlineshops aus China.