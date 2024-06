„Zustellung nur in Deutschland möglich.“ Allen, die sich beim Online-Shoppen über diesen Satz ärgern, macht die Österreichische Post ein Angebot. AllesPost Deutschland heißt das neue Zustellservice, mit dem der Empfang von Waren ermöglicht wird, die eigentlich gar nicht nach Österreich versendet werden.

Die Lösung? Empfänger können sich eine deutsche Zustelladresse einrichten lassen, an die die Pakete geschickt werden. Konkret geht es in einem ersten Schritt nach Freilassing, wo ein Kooperationspartner die Sendung entgegennimmt und an die Post zur Zustellung an die Adresse in Österreich übergibt.

Neue Marktnische

Angeboten wird das Service ab sofort zum Pauschalpreis von 7,49 Euro pro Sendung, die Anmeldung selbst ist kostenlos. In der Paketsparte der Post hat man damit das Potenzial an Kunden, die auf deutsche Anbieter ausweichen, erkannt. „Unsere Marktforschungen zeigen, dass knapp 90 Prozent der heimischen Online-Shopper schon einmal Waren bestellen wollten, die nicht nach Österreich, aber nach Deutschland lieferbar waren“, erklärt Peter Umundum, Post-Vorstandsdirektor für Paket & Logistik.

Da die Zustellung durch die Post erfolgt, ist auch das Umleiten von Paketen oder Empfangsoptionen wie SB-Stationen oder Empfangsboxen möglich. Weniger flexibel geht es retour: Derzeit ist eine Retoure nur als Auslandssendung direkt an den Versender möglich.