Der chinesische Online-Händler Temu steht zunehmend in Kritik. Wie berichtet, warnen europaweit Verbraucherschützer vor manipulativen Verkaufsmethoden, schlechter Qualität und katastrophaler Umweltbilanz. Zuletzt hat sich Österreichs Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) für eine raschere Abschaffung der Zollfreigrenze ausgesprochen, um die Flut von Billigware aus China einzudämmen.

Nun geht der Onlineriese in Sachen Kommunikation in die Offensive und hat in Berlin die Media consulta International Holding AG, kurz MC Group, beauftragt. In einer schriftlichen Stellungnahme teilt diese im Namen des chinesischen Händlers mit: „Temu ist ein Neuling in Europa, denn wir haben unsere ersten Märkte erst vor etwas mehr als einem Jahr betreten. In dieser Zeit haben wir sorgfältig auf das Feedback von Kunden, Regulierungsbehörden und Verbraucherverbänden gehört. Wir haben unseren Service aktiv an die lokalen Gepflogenheiten und Vorlieben angepasst und uns verpflichtet, die Gesetze und Vorschriften der Märkte, in denen wir tätig sind, vollständig einzuhalten.“ Man sei bestrebt, nicht nur „gesetzliche Mindestanforderungen zu erfüllen, sondern diese durch die Einhaltung der höchsten Standards für bewährte Verfahren zu übertreffen“, heißt es im PR-Jargon. Um dies zu erreichen, arbeite man mit Drittanbietern, Aufsichtsbehörden, Verbrauchergruppen und anderen Interessengruppen zusammen.

Unterlassungserklärung in Deutschland

Darüber hinaus verweist die Agentur auf die Unterlassungserklärung, die Temu in der vergangenen Woche nach einer Abmahnung über manipulative Kaufanreize dem deutschen Verbraucherzentrale Bundesverband abgegeben hat. Bei Nichteinhaltung droht dem Handelsunternehmen eine hohe Strafe. Darüber hinaus habe Temu eine Produktsicherheitserklärung mit der südkoreanischen Fair Trade Commission unterzeichnet, um unsichere Produkte zu verhindern und aus dem Verkehr zu ziehen.

Die Beschwerde des Europäischen Verbraucherverbandes BEUC nehme Temu sehr ernst und werde sie gründlich prüfen. Denn man sei „bestrebt, einen sicheren und vertrauenswürdigen Service zu bieten, der von den Verbrauchern geschätzt wird und einen erheblichen Mehrwert bietet.“