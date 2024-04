Bauern sollen länger vereinfacht Staatshilfe bekommen

Wenn der Staat ein Unternehmen mit Geld oder Steuervorteilen unterstützen will, gelten in der EU eigentlich sehr strenge Regeln. Bei den Landwirten sind die Regelungen aufgeweicht. Die EU-Kommission will diesen Zustand jetzt über Juni hinaus verlängern.