Doris Stiksl (55) hat mit Mitte März die Geschäftsführung der Interessenvertretung proPellets Austria übernommen. Sie tritt die Nachfolge von Christian Rakos an, der in Pension geht. Die gebürtige Steirerin war in den letzten neun Jahren Geschäftsführerin von proHolz Steiermark.

„Mit Doris Stiksl haben wir eine Persönlichkeit gewonnen, die durch ihre Expertise, ihre verbindliche und gleichzeitig verbindende Arbeitsweise zur Stärkung und Weiterentwicklung des Verbands beitragen wird. Ihre Branchenkenntnisse als auch ihre Hartnäckigkeit und Ausdauer bei der Verfolgung nachhaltiger Ziele werden sowohl uns als Verband als auch die Energiewende in Österreich weiterbringen“, wird Michael Pfeifer, Obmann des Verbands proPellets Austria in einer Aussendung zitiert.

Langjährige Branchenerfahrung

Stiksl werde für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung des Verbands verantwortlich sein. Sie absolvierte ihre Studien in den Naturwissenschaften und im Kommunikationsmanagement, ergänzt durch eine umfassende Ausbildung in Organisationsentwicklung und Change-Management. Stiksl verfüge bereits über 25 Jahre Erfahrung in leitenden Positionen, davon zehn Jahre in der Holzindustrie, die letzten neun Jahre als Geschäftsführerin von proHolz Steiermark. „Ich freue mich, die Rolle der Geschäftsführung zu übernehmen und gemeinsam mit dem Team und den bald 100 großartigen Mitgliedsunternehmen den Verband weiterzuentwickeln“, so Stiksl.