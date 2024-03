Die Regionalfluggesellschaft Braathens gibt es seit den 70er Jahren. Ihr Sitz ist in der westschwedischen Industriestadt Trollhättan, ihr Logo besteht aus bunten Streifen, ihr Kürzel ist BRA. Mit dieser Airline hat die AUA nun einen Leasingvertrag geschlossen, um ab April ab Klagenfurt wieder Tagesrand-Flüge aufzunehmen. Sie wird dann täglich, außer am Sonntag, zweimal von Klagenfurt nach Wien fliegen und zweimal zurück. Eingesetzt wird eine ATR 72-600 Turboprop-Maschine mit 72 Sitzplätzen. „Das ist für uns auf einer solchen Kurzstrecke wirtschaftlicher und auch umweltfreundlicher als der von uns bisher benützte 120-Sitzer. Die ATR 72 fliegt zwar ein bisschen langsamer, aber das fällt auf einer solchen Kurzstrecke nicht ins Gewicht“, sagt AUA-Vertriebsmanager Alexander Schnecke.

Schnecke war gemeinsam mit seinem Kollegen Bernhard Hamela nach Klagenfurt geflogen, um Reisebüros und Firmenkunden über das neue Angebot zu informieren. Denn die zusätzlichen Verbindungen an den Hub Wien bedeuten sowohl für Geschäftsreisene als auch touristisch eine Verknüpfung mit 86 Destinationen weltweit - von New York über Montreal über Frankfurt, Brüssel, Düsseldorf und Hamburg bis nach Mykonos oder Dubrovnik. „Und zwar mit kurzen Umsteigezeiten und ohne Anfahrtszeiten und Parkplatz-Kosten“, betont der Chef des Klagenfurter Flughafens, Maximilian Wildt. Die Flüge starten täglich außer sonntags um 5.45 Uhr mit Ankunft in Wien um 6.45 Uhr. Somit erreichen die Passagiere ab 7 Uhr früh beinahe das gesamte AUA-Streckennetz. Rückflug ist um 22.35 ab Wien. Der Nachmittagsflug ab 15 Uhr in Klagenfurt bzw. ab 13.05 ab Wien bleibt zusätzlich erhalten. Das ergibt 13 wöchentliche Klagenfurt-Wien-Verbindungen.

Der ab April 2024 gültige Flugplan Klagenfurt - Wien:

© Screenshot

Offenbar ist für Wildt, dass die „AUA an den Markt glaubt, denn sonst würde sie Kosten und Risiken dieses Angebots nicht auf sich nehmen. Wir sind also stolz auf diese Zusage. Sie wird Leben in den Airport Klagenfurt bringen“. Die Buchungen laufen laut Wildt bereits gut, der davon ausgeht, heuer 200.000 Passagiere am Flughafen Klagenfurt abzufertigen. „A la longue erwarten wir eine Auslastung von 65 bis 70 Prozent“, sagt Schnecke und verweist darauf, dass die AUA im Vorjahr die drittpünktlichste Airline Europas war. Die meisten Kunden werden Umsteiger sein. Geboten wird sowohl Economy als auch Business Class. Stationiert ist bzw. gewartet wird der Braathens-Flieger in Klagenfurt. Das Pricingsystem ist dynamisch. „Für den Fluggast kann also ein Flug ab Klagenfurt über Wien sogar billiger sein als einer ohne Umsteigen oder eine Anreise mit dem Auto zu einem anderen Flughafen“, so Wildt.

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, mit Alexander Schnecke (rechts) und Berhard Hamela von der AUA: „Da kommt wieder Leben herein“ © Airport Klagenfurt

Die Kooperation mit dem Schwedischen Unternehmen basiert auf einem sogenannten Wet-Lease-Vertrag. Auf Deutsch bedeutet das „Feuchtmiete“ im Gegensatz zu Dry-Lease, also Trockenmiete. Das bedeutet, dass die AUA auch das Braathens-Personal „mietet“. Schnecke: „Die Optik des Fliegers ist Braathens, aber der Service ist AUA. Und auch das Koffer-Durchchecken, die Buchungsplattform, das Meilensammeln.“