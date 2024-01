Nach drei Jahren mit weniger als 100.000 Passagieren „flog“ der Flughafen Klagenfurt 2023 erstmals wieder über diese „magische“ Mindestmarke: 153.536 Passagiere nutzen im Vorjahr Verbindungen ab bzw. nach Klagenfurt, dem kleinsten Verkehrsflughafen Österreichs. Das entspricht einem Plus von fast 86 Prozent gegenüber dem Jahr 2022, damals wurden 82.760 Passagiere abgefertigt. Was übrigens dazu führte, dass die Alteigenümer die Call-Option für den Rückkauf des Airports zogen, gegen den Willen des früheren Mehrheitseigentümers Lilihill, der dagegen klagte. Verhandelt wird ab 13. Februar in Wien.