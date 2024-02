Im letzten vollen Jahr, in dem Herta Stockbauer als Vorsitzende des Vorstandes an der Spitze der BKS Bank steht – mit 1. Juli 2024 wird sie in en Ruhestand treten –, meldet die Bank mit Sitz in Klagenfurt einen historischen Rekordgewinn.

Im Geschäftsjahr 2023 erzielte die BKS Bank einen Konzernperiodenüberschuss nach Steuern voraussichtlich zwischen 175 und 180 Millionen Euro. Das liegt erheblich über dem Ergebnis des Jahres 2022 in Höhe von 63,3 Millionen Euro. Das teilte die Bank am Donnerstag mit. Die endgültigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr werden voraussichtlich am 4. April bekannt gegeben.

10 Cent mehr Dividende

Der Vorstand der BKS Bank fasste den Beschluss, der Hauptversammlung am 8. Mai eine Dividende in Höhe von 35 Cent je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2023 vorzuschlagen. Im Geschäftsjahr 2022 betrug die Dividende 25 Cent.