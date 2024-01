„Die Filiale Spittal zählt zu unseren historischen Filialen, wurde sie doch im Gründungsjahr der BKS Bank, 1922, eröffnet“, sagte Herta Stockbauer, Vorstandsvorsitzende der BKS Bank, beim Neujahrsempfang, der Mittwochabend im Schloss Porcia über die Bühne gegangen war. Gemeinsam mit Nikolaus Juhász, Vorstandsmitglied und designierter Vorstandsvorsitzender der BKS Bank, begrüßte sie die zahlreichen Gäste. Darunter waren Claudia und Christoph Kulterer sowie Herbert Kulterer (Hasslacher Gruppe), Hermann Samonigg (Krankenhaus Spittal), Marika und Gustl Mayer (Goldeck Textil), Cordula und Alfred Altersberger (Strabag), Michael Assam mit Kollegen Philipp Feierabend und Mario Kindler (KTH), Matthias Egarter (Lindner-Recyclingtech GmbH), Gert Thalhammer und viele mehr.

Gottfried Kindler seit Ende 2023 im Ruhestand

Großer Dank wurde Gottfried Kindler, der seit 1995 die Geschicke der Spittaler Filiale leitete, ausgesprochen. „Mit gutem Gespür und Kundenorientierung sowie hoher Professionalität hat er gemeinsam mit seinem Team die positive Entwicklung der Filiale maßgeblich gesteuert“, betonte Juász. 1987 startete der Betriebswirt Gottfried Kindler seine Karriere in der BKS Bank. Mit Ende des Jahres 2023 ist er in den Ruhestand getreten.

Übernommen hat die Leitung der Filiale am 1. Jänner Michael Morgenstern. Der gebürtige Spittaler und seit über 20 Jahren in der BKS Bank tätig. In den vergangenen zwei Jahren leitete er das Firmenkundengeschäft am Arthur-Lemisch-Platz in Klagenfurt. Musikalisch begeisterten Michael Samitz an der Bassgeige sowie Stefan Stückler am Keyboard. Das Duo umrahmte den Abend mit neu interpretierten traditionellen Stücken der Jazzwelt.