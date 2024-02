Insgesamt zehnmal erhöhte die Europäische Zentralbank (EZB) in den vergangenen zwei Jahren die Leitzinsen, seitdem ging es auch mit den Sparzinsen bergauf. So erhielten österreichische Sparerinnen und Sparer je nach Anbieter laut der Vergleichsplattform Durchblicker bis zu „rund drei Prozent Zinsen für Tagesgeld (ohne Bonuszinsen) und bis zu 3,60 Prozent Zinsen für Festgeld mit Bindung von einem bis drei Jahren“.

Jetzt aber will die Plattform eine „Trendwende“ beobachten. „Die Banken in Österreich und in der EU senken ihre Sparzinsen nun wieder“, heißt es von Durchblicker-Manager Andreas Ederer. Zu beobachten sei dabei ein ungewöhnliches Bild. Die meisten Banken würden nämlich zurzeit „für längerfristige Geldanlagen niedrigere Zinsen anbieten als für einjähriges Festgeld“. Dahinter stecke laut Ederer die „Erwartung an die zukünftige Zinspolitik der EZB“.

Mit Zinssenkungen wird gerechnet

Konkret seien in Österreich in den letzten drei Monaten die Zinsen für Festgeld mit einer Laufzeit von drei Jahren um „0,38 Prozentpunkte auf durchschnittlich 2,82 Prozent und für Festgeld mit einer Laufzeit von zwei Jahren um 0,28 Prozentpunkte auf 2,99 Prozent am stärksten gesunken“, heißt es von Durchblicker. Beim Taggeld sei der durchschnittliche Zinssatz im Dezember 2023 bei 1,61 Prozent gelegen und im Februar nur noch bei 1,46 Prozent. Das entspricht einem Rückgang von 0,15 Prozentpunkten.

Welche Empfehlung Andreas Ederer mitgibt? „Wenn es die persönliche finanzielle Situation erlaubt“ solle man Erspartes „länger binden“. Schließlich prognostizieren viele Expertinnen und Experten, dass die EZB im Laufe des Jahres heuer die Zinsen senken wird.