Das Bauen liegt Maximilian Madile quasi in den Genen. Denn seit 1882 oder, anders ausgedrückt, fünf Generationen hat sich das Klagenfurter Familienunternehmen der Baubranche und den Immobilien verschrieben. Der Großvater und der Vater des 43-Jährigen sind Baumeister. Maximilian Madile hat Handelswissenschaften an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert, bevor er in Mailand noch eine Managementausbildung absolvierte. „In Spanien wollte ich aber ursprünglich auch in die Immobilienbranche einsteigen“, sagt der Krumpendorfer. Doch die Wege des Lebens sind oft nicht ganz geradlinig und so machte der Kärntner in Madrid, New York und London einen beruflichen Umweg über die IT-Branche.