Die Preise für angebotene Mietwohnungen sind seit 2020 im Österreich-Schnitt von 13,3 Euro pro Quadratmeter auf 14,6 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Die stärkste Veränderung zeigt sich jedoch bei der Entwicklung von Angebot und Nachfrage: Während aktuell um 18 Prozent mehr Suchanfragen bei Mietwohnungen im Vergleich zu 2020 verzeichnet werden, ist das Angebot an Wohnungen um 20 Prozent rückläufig. Das zeigt die ImmoScout24-Datenanalyse, für die insgesamt rund 590.000 Angebote aus den Jahren 2020 bis 2023 herangezogen wurden. „Wir sahen zuletzt eine klare Entwicklung weg von Kaufimmobilien hin zu Mietimmobilien. Davor hatten wir in der Zeit der Corona-Pandemie enorme Steigerungen beim Interesse an Kaufimmobilien. Insofern gilt es die Entwicklung im laufenden Jahr zu beobachten, speziell, ob in der zweiten Jahreshälfte das Kaufinteresse wieder anzieht und damit den Mietmarkt etwas entlastet“, erläutert Markus Dejmek, Österreich-Chef von ImmoScout24.

Höchste Preissteigerung

Während die Preise für Mietwohnungen in allen Bundesländern in den vergangenen vier Jahren kontinuierlich gestiegen sind, ist das Interesse an Mietobjekten im Vierjahresvergleich überproportional gestiegen. Besonders deutlich zeigt sich das in Kärnten. Dem Nachfrageplus von 53 Prozent steht einem Minus bei den Angeboten von 40 Prozent gegenüber. Den geringsten Zuwachs von Mietinteressenten von elf Prozent verzeichnet Wien. Das Angebot hat sich hier um 22 Prozent verringert. Die Steiermark erweist sich als Ausreißer im Nachfragekarussell mit einer gesunkenen Nachfrage von minus 27 Prozent.

Kärnten hat nicht nur das stärkste Nachfrageplus erlebt, auch die Preise für angebotene Mietwohnungen sind seit 2020 um 32 Prozent von 9,5 Euro pro Quadratmeter auf durchschnittlich 12,6 Euro pro Quadratmeter im Jahr 2023 gestiegen. Damit hat sich Kärnten bei den Mietpreisen an das Nachbarland Steiermark angeglichen. Am günstigsten kann man nach wie vor im Burgenland mit einem Quadratmeterpreis von 10,3 Euro mieten.