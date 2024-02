Rekordtief bald bei Neubau, Sanierungen weiter im Rückstand

Der Baustoffspezialist Baumit sieht die Politik in der Pflicht, den Neubau von Wohnraum wieder anzukurbeln. Baumit-Chef Georg Bursik will in Österreich indes den Sanierungsturbo zünden: „Noch nie haben sich private Hausbesitzer so hohe Förderungen abholen können wie derzeit.“