Lange Zeit stand der Traum von den eigenen vier Wänden ganz oben auf der Lebensplanung. Doch in den letzten Jahren schrecken immer mehr Menschen vor diesem Schritt zurück. Neben Geld und Zeit kostet der Hausbau vor allem Nerven. Deshalb ist die Häuslbauermesse (von 18. bis 21. Jänner Messe Graz) für viele die erste Anlaufstelle. Zum 39. Mal wird ein breites Spektrum der relevantesten Themen rund um den Hausbau abgedeckt. Von der Planung über die Finanzierung bis hin zur Einrichtung stehen die Aussteller mit Rat und Tat zur Seite. „Die Schwerpunkte sind so individuell wie unsere Besucher“, sagt Armin Egger, Vorstand der MCG Graz, bei der Präsentation des Programms. Helmut Sechser von der Leitung der Messe Graz ergänzt: „Es geht längst nicht mehr nur um Neubau. Auch wer sanieren oder umbauen will, findet hier das richtige Know-how“.

Eine Frage der Finanzierung

Zuletzt wurde vor allem im Einfamilienhausbau mit einem Rückgang gerechnet. Grund dafür sind die im Sommer 2022 eingeführten strengeren Regeln für Banken bei der Vergabe von Immobilienkrediten, Stichwort KIM-Verordnung. Kreditkunden müssen 20 Prozent Eigenkapital in die Finanzierung einbringen. Das trifft vor allem junge Familien. Rainer Stelzer, Vorstandsdirektor der Raiffeisen-Landesbank Steiermark, will Hoffnung machen: „Mit dem Jungfamilienbonus der Raiffeisenbank kann ein Teil oder sogar die gesamte Grundbucheintragungsgebühr rückerstattet werden“. In der Steiermark würde das eine Ersparnis von bis zu 5000 Euro bedeuten. Auch weist Stelzer darauf hin, dass die langfristigen Zinsen in den letzten Monaten gesunken sind.

Wo hingegen weiterhin mit hohen Kosten gerechnet werden muss, ist beim Material. Doris Enzenberger-Gasser, Geschäftsführerin von „Lieb Bau Weiz“, sagt: „Es gab nur wenige Nachlässe. Das macht Baumaterialen nicht billiger“.

Vertrauen aufbauen

„Bei einer so großen Investition wie dem Hausbau braucht man einen Ansprechpartner, auf den man sich verlassen kann“, fasst Armin Egger zusammen. Bei einer so privaten Angelegenheit wie dem Traumhaus sei der persönliche Kontakt zum Unternehmen besonders wichtig. Deshalb bietet die Messe zukünftigen Bauherrinnen und Bauherren die Möglichkeit, ihre Pläne und Wünsche direkt mit den Firmen zu besprechen. Christian Huber, Leitung der Gaulhofer Industrie-Holding, weiß: „Messen sind dazu da, um Vertrauen aufzubauen“.