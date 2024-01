„Die Zeiten sind anspruchsvoll – sowohl geopolitisch als auch wirtschaftlich“. So lautet der Neujahrsbefund von Martin Schaller. Der Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank sieht eine Lage, „die von Verunsicherung geprägt“ ist. Das treffe auch den Finanzsektor, wenngleich er Raiffeisen Steiermark mit der RLB als Spitzeninstitut und den 45 regionalen Raiffeisenbanken gut gerüstet sieht. Die Zahl der Firmenkunden sei 2023 bei Raiffeisen Steiermark um mehr als 2200 auf 72.357 gestiegen, jene der Privatkunden um gut 21.000 auf rund 766.000. Im Schnitt, so Schaller, habe man 2023 in den 194 steirischen Bankstellen (hinzu kommen 62 Selbstbedienungsstandorte) rund 2000 Beratungsgespräche je Werktag durchgeführt.