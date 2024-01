2023 wurden in unserem Bundesland, so die Zahlen der Wirtschaftskammer, insgesamt 14.682 Lehrlinge in einem betrieblichen Lehrverhältnis ausgebildet, das ist ein Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. Die überbetrieblichen Ausbildungsverhältnisse sind dagegen mit einem Minus von 2,3 Prozent (um 15 Lehrlinge weniger als im Jahr 2022) rückläufig. Unterm Strich ergibt sich damit ein leichtes Plus von 0,3 Prozent und eine Gesamtzahl von 15.318 Lehrlingen in der Steiermark. Diese werden in insgesamt 4.988 Lehrbetrieben (alle Ausbildungsstandorte) ausgebildet.