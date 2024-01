„Drei Minuten bitte“, zählt Küchenmeister Richard Hessl den Countdown an. In der Küche des Wifi-Gastrozentrums, wo 36 Lehrlinge zu den 30. Junior Skills Bewerben der Fachgruppe Gastronomie und Hotellerie antreten, herrscht reges Treiben. Tartar vom Saibling, der vorher kunstvoll roh filetiert wurde, wird mit Stiefmütterchen-Garnitur angerichtet, dünne Scheiben vom rosa geschmorten Kalbstafelspitz geschnitten und letzte Hand an das Dessert mit Himbeerspiegel gelegt. „Zwei Minuten“, macht Hessl Dampf. Im Zehn-Minuten-Takt sollen der Jury Vorspeise, Hauptspeise und Dessert vorgesetzt werden. „Jetzt brennt der Hut“, läutet Hessl, Küchenchef im Hotel Schloss Seefels, den Endspurt ein. Florian Moitzi von der Fachberufsschule Warmbad Villach wirft noch einen prüfenden Blick auf die Speisen. Die Koch-Lehrlinge im zweiten oder dritten Lehrjahr lassen sich nicht aus der Ruhe bringen.