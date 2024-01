Nicht nur die Metallbranche und der Handel können öffentlichkeitswirksam um den Kollektivvertrag streiten. Nach harten Herbstrunden wurde es zuletzt ruhig um diverse KV-Verhandlungen, in dieser Woche aber flammen neue Konflikte auf. Am Mittwoch ruft die Gewerkschaft GPA die Beschäftigten der IT-Branche zum Protest vor der Wirtschaftskammer in Wien auf. Seit sechs Verhandlungsrunden einigen sich die Sozialpartner nicht – es geht immerhin laut GPA um rund 90.000 Beschäftigte in Österreich.