Die Hülle ist fertig, nun geht es um die Ausstattung des neuen Verteilzentrums von Amazon in Premstätten bei Graz. Es werde voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 den Betrieb aufnehmen, erklärt Amazon der Kleinen Zeitung, man nennt aber nach wie vor keinen genauen Termin. Der Standort unmittelbar neben der Pyhrnautobahn und dem Logistik-Mitbewerber Post wird das fünfte Verteilzentrum der beliebten US-Plattform in Österreich sein; drei befinden sich im Großraum Wien, eines in Klagenfurt. Rund 11.000 Quadratmeter umfasst das Gebäude, 37 Millionen Euro beträgt die Investition.