Neun von zehn Onlineshoppern in Österreich kaufen bei Amazon ein, so weit, so bekannt. Dem marktbeherrschenden US-Riesen wächst jedoch ernstzunehmende Konkurrenz heran. Nicht aus Europa leider, sondern wenig überraschend aus China. Amazon und Temu liefern sich ein hartes Match um die Gunst der Käuferinnen und Käufer.