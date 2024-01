Die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG), die auch in Kärnten mehrere Häuser betreibt, erhielt den Zuschlag für ihr erstes Hotel am deutschen Markt. Mehrere Investoren haben sich um den Standort in der Lübecker Bucht, eines der ältesten Seebäder an der Ostsee, beworben. Ende des Jahres erhielt die österreichische Hotelgruppe einstimmig den Zuschlag. Bis 2027 wird die FMTG ein Premium Familienresort in Grömitz in der Lübecker Bucht entwickeln und eröffnet damit ihr erstes Hotel in Deutschland. Ein weiterer Schritt in der Expansionsstrategie der Tourismusgruppe. Der Baubeginn ist für Sommer 2025 geplant. Ein Investitionsvolumen könne noch nicht genannt werden, heißt es vom Unternehmen.

Das Seebad Grömitz ist ein Familienferienort. „Wir sehen hier großes Potenzial, Synergien im Destinationsangebot zu nutzen“, so Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG. „Auch der Standort in der Lübecker Bucht ist perfekt. Durch die Nähe zu wichtigen Ballungsräumen, wie Hamburg oder Berlin, sprechen wir ganz neue Zielgruppen an, die wir als Falkensteiner Gäste gewinnen möchten.“

130 Zimmer

Entstehen wird das Neubauprojekt im Laufe der nächsten drei Jahre. Oberhalb des Grömitzer Yachthafens entwickelt die FMTG ein Falkensteiner Family-Resort im 4 Sterne Superior/5 Sterne Segment als Teil der Premium Collection mit rund 130 Zimmern, Suiten und Appartements.

Das Falkensteiner Hotel in Grömitz ist der erste Schritt. Im Laufe der nächsten Jahre sollen weitere Projekte in Deutschland folgen: „Wir sehen für uns mittelfristig fünf bis sechs andere Standorte in vergleichbar guter Lage in Deutschland und sind sowohl im Bereich der Hotels als auch im Bereich Premium Camping auf der Suche nach weiteren“, so Otmar Michaeler über die geplante Entwicklung. Auf Nachfrage nennt Falkensteiner einen Zeithorizont bis 2030. Aktuell entwickelt die Gruppe ein Hotelprojekt am Gardasee und ein weiteres in Sizilien. Ende Februar soll ein weiteres Projekt im Alpe Adria Raum spruchreif und präsentiert werden. In Österreich sind derzeit keine weiteren Projekte in der Pipeline.