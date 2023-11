Jahrzehntelang stand Windelwirt und ORF-Stiftungsrat Siggi Neuschitzer für die Marke Kinderhotels Europa, die es seit fast 40 Jahren gibt. Von den ehemals 100 Hotels sind nur noch rund 35 übrig, wiewohl Neuschitzers Überzeugung größer ist denn je. Nämlich die, dass Hoteltypen, die sich auf die Zielgruppe Familien mit Kindern fokussieren, Erfolg verheißend sind.

Am Papier ist Neuschitzer Pensionär, „aber das kann ich doch nicht sein, weil ich ja nie gearbeitet habe. Alles, was ich getan habe und tue, war und ist mein Hobby“, sagt der 65-Jährige. Sein Kinderhotel in Trebesing hat er 2022 verkauft. Jetzt berät er mit seiner Werbeagentur Familynetwork die Hotelgruppe Falkensteiner. „Ich sehe in den Falkensteiner Familienhotels de facto eine Weiterentwicklung der Kinderhotels auf noch ganzheitlicherem und nachhaltigerem Niveau. Die Falkensteiner-Gruppe hat die Zeichen der Zeit verstanden. War es früher so, dass Eltern die Kinder im Hotel zur Betreuung gegeben haben, so integriert Falkensteiner das ganze Hotel in eine Art Betreuungsfamilie.“

Falkensteiner-Maskottchen „Falky“ im Spielebereich © Falkensteiner

40 „familienaffine“ Industriepartner hat Familynetwork „an der Hand“. Ihm Rahmen eines Projekts mit Falkensteiner führt Neuschitzer nun seine Erfolgsstrategie der Marketingkooperationen fort. „Neuschitzer ist ein guter Netzwerker. Und sein Netzwerk möchten wir gerne nutzen“, sagt Otmar Michaeler, einer der Manager der Falkensteiner Michaeler Tourism Group. XXXLutz und Big Bobby Car haben bei Falkensteiner bereits „eingecheckt“. „So kommen Falkensteiner-Gutscheine allein in Österreich in 700.000 XXXLutz-Preisepässe und in Deutschland in Millionen von XXXLutz-Freundschaftspässe. Oder umgekehrt das neue Eco-Bobby Car aus recycelten Kunststoffen in die Falkyland-Spielebereiche.“ Die Kooperationen seien „ein Geben und Nehmen - ohne, dass Geld fließt“, betont der Netzwerker und Marketingprofi. Auch die Simba-Dickie-Group und Mömax sind bereits mit an Bord. „Wichtig ist, dass es menschelt und dass die Marken zu den Kunden kommen, ins Wohnzimmer, ins Herz“. Mit weiteren Partnern ist Neuschitzer laut eigenen Angaben in der Abstimmungsphase - von Outlets über Tierparks bis Freizeitparks.