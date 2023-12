Die österreichische Hirsch Servo Gruppe setzt ihren Expansionskurs fort. Durch die Übernahme des Kunststoffspritzgussunternehmens Renostav im tschechischen Zábieh na Morave, welches aktuell in erster Linie Innenteile für die Automobilindustrie herstellt, erweitert die Gruppe das Produktportfolio sowie das Produktionsnetzwerk.

„Der Erwerb von Renostav ist für uns eine einmalige Gelegenheit, in die Spritzguss-Produktion einzusteigen. Durch das zusätzliche Know-how können wir Kunden zukünftig noch vielfältigere Verpackungslösungen anbieten. Beispielsweise hochwertige Spritzgussteile für die Haushaltsgeräteindustrie“, so Hirsch-Servo-CEO Harald Kogler.

Auf 35 Standorte angewachsen

Renostav beschäftigt derzeit 35 hoch qualifizierte Mitarbeiter und ist nun eine Tochtergesellschaft der Hirsch Czech Republic. Der bisherige Eigentümer und Geschäftsführer habe das Unternehmen aus Altersgründen verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Neuer Geschäftsführer der fünf tschechischen Standorte ist Raska Zdenek, der bereits seit einem Jahr als Projektmanager in Tschechien tätig ist.

CEO Harald Kogler © Helmuth Weichselbraun

Die Hirsch-Gruppe mit Sitz in Glanegg verfügt nun über ein Produktionsnetzwerk von 35 Standorten in zehn Ländern. Der führende Anbieter von Styropor-Dämmung, Verpackungen und Technologielösungen in Europa beschäftigt rund 1950 Mitarbeiter.