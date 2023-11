Vor der nächsten Verhandlungsrunde der Metaller am Donnerstag, den 30. November, geht es in Kärnten noch härter zur Sache. Am Mittwoch veranstalten die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA einen Protestmarsch in Richtung Industriellenvereinigung (IV). Gestartet wird um 11 Uhr in der Kramergasse in der Klagenfurter Innenstadt. Von dort aus führt der Marsch zur IV-Adresse Dr. Franz Palla-Gasse, wo die Marschteilnehmer mit einer Kundgebung IV-Präsidenten Timo Springer und seinen Stellvertreter Oliver Zlamal, den geschäftsführenden Gesellschafter der KMF Maschinenfabrik (beide also Metaller-Arbeitgeber), dazu bewegen wollen „endlich Einfluss auf die Verhandler zu nehmen, um einen fairen und gerechten Abschluss für die Beschäftigten in der Metallindustrie zu erwirken“, so Pro-Ge Landesgeschäftsführer Gernot Kleißner. Er wird ebenso wie ÖGB-Vorsitzender René Willegger vorsprechen, um ein „Einlenken und einen guten Kompromiss zu erwirken“. Der Marsch ist offiziell angemeldet. Wie viele Teilnehmer zu erwarten sind ist noch unklar, jedenfalls werden zahlreiche Betriebsräte und Jungendvertrauensräte erwartet.