Seit Jahren prognostiziert, seit wenigen Monaten Realität: Während die Bevölkerung in Kärnten nur mäßig wächst, steigt sie in Salzburg seit Jahren kräftig an. Nun ist es erstmals amtlich: Seit 1. April 2023 hat Salzburg Kärnten beim Bevölkerungsstand überholt. Mit Oktober 2023 hatte Kärnten laut Statistik Austria 569.783 Einwohnerinnen und Einwohner, Salzburg 571.242. Noch zu Jahresbeginn lebten um 500 Menschen mehr in Kärnten als in Salzburg, 2019 trennten die beiden Länder noch fast 6000 Einwohner. Und das, obwohl Kärnten in den vergangenen vier Jahren um fast 9000 Einwohner gewachsen ist und demnächst die Marke von 570.000 Einwohnern erstmals durchbrechen dürfte - in allen anderen Bundesländern ist der Wachstumstrend deutlich ausgeprägter. Noch vor rund 50 Jahren hatte Kärnten um 120.000 Einwohner mehr als Salzburg.