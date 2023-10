Freispruch nach Stalking - Staatsanwaltschaft meldet Berufung an

Eine schwierige Zeit macht Schlagersängerin Natalie Holzner durch. Just am bisherigen Karrierehöhepunkt wurde die Weststeirerin Opfer eines Stalkers, der kürzlich freigesprochen wurde. Die Staatsanwaltschaft meldet nun Berufung an.