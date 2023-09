Die Klimaerwärmung, die nicht nur Mensch, Tier und Umwelt zusetzt, sondern unter anderem auch zu höherer Intensität und Häufigkeit bei Naturkatastrophen führt, schreitet laut Wissenschaftern zügig voran. "Wenn wir es in Zukunft besser haben wollen, dann müssen wir jetzt etwas tun", eröffnete Thomas Wychodil von der Unternehmensberatung alea + partner GmbH die Infoveranstaltung "Nachhaltigkeit – Innovativ und kreativ in die Zukunft" des AMS Voitsberg in den Räumen der Wirtschaftskammer, die den Unternehmertag mitveranstaltete.