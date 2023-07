52,2 Grad Celsius gemessen im Nordwesten Chinas, weit über 40 Grad in Italien, 46 Grad in Südkalifornien: Eine extreme Hitzewelle hat die nördliche Hemisphäre in dieser Woche fest im Griff. Während Temperaturrekorde fallen, stellt sich die Frage: Wie viel Hitze kann der menschliche Organismus aushalten? Darüber sprechen wir mit Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner an der Med Uni Wien in „Ist das gesund?“, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung.

Umweltmediziner Hutter erklärt außerdem, wie Hitzetote gezählt werden, warum diese Todesfälle vermeidbar wären, wie kluges Verhalten bei hohen Temperaturen aussieht und warum in Österreich noch viel zu tun ist, um sich für die Klimaerwärmung zu rüsten.