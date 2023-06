Die Firma "sozKom" ist in Krottendorf 161 einquartiert, im selben Gebäude, in dem sich das Gemeindeamt befindet. Seit vorigem Jahr ist dort auch die "KroKi Schule" untergebracht. In diesem Schuljahr besuchen acht Schülerinnen und Schüler – altersmäßig durchgemischt von der ersten bis zur vierten Schulstufe – gemeinsam eine Klasse. Weil nun ein Seminarraum in einen weiteren Lernraum umfunktioniert wurde, benötigte die "Arbeitsgemeinschaft Flexible Hilfen Voitsberg", ein Teil der Angebote von sozKom, mehr Platz. Passenderweise war das Dachgeschoss des Rüsthauses der Freiwilligen Feuerwehr Krottendorf frei, so wurden die Räumlichkeiten renoviert und konnten vergangenen Freitag bezogen und der Öffentlichkeit präsentiert werden.