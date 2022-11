Das Unternehmen sozKom mit Sitz in Krottendorf-Gaisfeld beschäftigt 105 Mitarbeiter und unterstützt Kinder und Jugendliche beim Ausbau von sozialen Kompetenzen. Seit 2018 ist die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung ein zertifiziertes Gemeinwohlunternehmen. Weil New Work in Zeiten von Personalmangel und Co. in aller Munde ist, will die Geschäftsführung ihre Ansätze teilen.