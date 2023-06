Manfred Schuster hatte das Unternehmen vor etwas mehr als 35 Jahren in Bärnbach gegründet. Bereits von Anfang an dabei waren August Gratzer und Willi Amschl, die vor zwei Jahren den Betrieb von Schuster übernahmen, der sich in die wohlverdiente Pension verabschiedete. "Wir waren damals Arbeitskollegen und als sich Manfred selbstständig gemacht und das Unternehmen gegründet hat, bin ich gleich zu ihm gestoßen", erinnert sich der nunmehrige Geschäftsführer Gratzer, der gelernter Schlosser ist. Begonnen hatte alles auf 110 Quadratmetern in Bärnbach, 1991 zog man in die neue, 5500 Quadratmeter große Halle in der Grazer Vorstadt in Voitsberg, wo das Unternehmen auch heute noch seinen Sitz hat.