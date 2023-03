Viele kennen das vom Fortgehen am Wochenende: Auf eine wilde Party folgt der Absturz am nächsten Morgen. Im weitesten Sinne dreht sich darum auch die neue Single "Mittndrin" des Weststeirers Harald Zettl alias Johnny Paper. Der Song, der nicht nur für Partytiger gedacht ist, wird am 3. März 2023 veröffentlicht.