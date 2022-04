Knapp 300 Laptops wurden Ende 2021 an die Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Klassen am BG/BRG/Borg Köflach verteilt. Dies geschah im Rahmen der Geräteinitiative des Bundes, die in diesem Schuljahr erstmals durchgeführt wird. So soll es ermöglicht werden, dass in Zukunft alle Schüler der Unterstufe mit einem Laptop ausgestattet sind.