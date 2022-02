Facebook

Derzeit sind 2109 Personen im Bezirk Voitsberg mit Covid-19 infiziert © Dominik Neudecker - stock.adobe.

Während in ganz Österreich die Omikron-Welle für neue Höchstwerte an Infizierten sorgt, steigt auch im Bezirk Voitsberg die Zahl der Personen, die positiv auf Covid-19 getestet werden, stark an. Allein zwischen Freitag, dem 4. Februar, und Sonntag, dem 6. Februar 2022, kamen laut Land Steiermark 670 aktive Fälle hinzu. 219 positive Testergebnisse wurden allein für den 6. Februar gemeldet, was den höchsten Sonntagswert seit Ausbruch der Pandemie bedeutet. Die höchste Zahl an Neuinfektionen wurde bislang am Dienstag, dem 1. Februar 2022, gemeldet und lag bei 266.