Seit 100 Jahren bringt der ATUS Voitsberg Bewegung jeglicher Art in die Stadt. Weil im Jubiläumsjahr nicht gefeiert werden kann, wird deshalb in Erinnerungen geschwelgt.

Schon seit 100 Jahren wird beim ATUS Voitsberg gemeinsam geturnt © Atus Voitsberg

Sportlich war der Bezirk Voitsberg schon immer, auch vor 100 Jahren schon. So lange gibt es den ATUS Voitsberg bereits. Wie ein richtiges Jubiläumsjahr fühlt es sich für die Sportlerinnen und Sportler aber nicht an – aus bekannten Gründen. „Unsere Planung hat Corona tatsächlich ein wenig über den Haufen geworfen“, so Obmann Christoph Friedrich. Der 28-Jährige hat erst im vergangenen Jahr den Posten des Obmannes übernommen und zudem Basketball-Sektionsleiter ist, viel vor. „Wir wollten den Benefizlauf ,Run and Help’, den mein Vorgänger Franz Huiber ins Leben gerufen hat, heuer wieder aufleben lassen. Da hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.“