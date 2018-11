Facebook

Erich König (2.v.r.) und sein Trainerteam schwimmen wieder © KK

Am kommenden Mittwoch, dem 7. November, nimmt die Sektion Schwimmen des Atus Voitsberg den Badebetrieb auf. Sektionsleiter Erich König und sein Trainerteam laden dann wieder Kinder und Erwachsene ins Hallenbad der NMS Stallhofen ein. Im Zentrum steht dabei nicht der Leistungsgedanke, sondern die Freude am Schwimmen. So lernen kleine Wasserratten das Schwimmen vorrangig auf eine spielerische Art und Weise, während Erwachsene in erster Linie ihren Schwimmstil verbessern wollen. Atus Voitsberg nimmt aber auch Schwimmprüfungen ab.

Weitere Informationen, auch zur Anmeldung, gibt es bei Roswitha Gutschi unter der Tel. 0676-53 80 702, sowie bei Silke Scherz unter der Telefonnummer 0660-120 88 33. Die Trainings für Kinder finden immer mittwochs und donnerstags von 16 bis 18 Uhr statt, jene

für Erwachsene mittwochs

von 18 bis 20 Uhr.