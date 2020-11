Facebook

Das Jahr 2020 ist das Jahr der Corona-Pandemie. Es ist aber auch das Jahr vieler herausragender Menschen, die sich mit positiven Leistungen in der Steiermark verdient gemacht haben. Weil sie sich erfolgreich gegen die Krise gestemmt haben, oder aber auch, weil sie völlig unbeeindruckt davon ihren Weg gegangen sind.

Wer sind die Steirerinnen und Steirer, die Sie im heurigen Jahr am meisten beeindruckt haben? Durch kreative Ideen, soziale Projekte oder wirtschaftliche Erfolge? Die Kleine Zeitung möchte diese Menschen auch heuer wieder auf die Bühne holen und als „Köpfe des Jahres 2020“ auszeichnen.

Bevor wir zur Wahl schreiten können, benötigen wir dafür die Unterstützung von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser: Lassen Sie uns wissen, welche Steirerinnen und Steirer sich Ihrer Meinung nach die Auszeichnung am meisten verdient haben. Wer soll bei der am 22. November startenden Wahl zu den „Köpfen“ unbedingt auf dem Stimmzettel aufscheinen?

Vorschläge digital oder auf Papier

Ihre Vorschläge lassen Sie uns bis 16. November zukommen - entweder digital (Formular unten) oder per Post an eines unserer Regionalbüros. Aus all den Nominierungen wählt die Redaktion jeweils fünf Persönlichkeiten in den sieben Kategorien Soziales Gewissen, Entertainment, Kultur, Wirtschaft und Forschung, Sport, Newcomer und Gastgeber aus.

Voting startet am 22. November

Wer schließlich als „Kopf des Jahres 2020“ geehrt wird, entscheiden Sie: Ab 22. November können Sie wählen – via Kleine-Homepage oder auf Papier. Dafür drucken wir den Stimmzettel mehrmals in der Zeitung ab. Bis 23. Dezember haben Sie die Möglichkeit abzustimmen. Danach sind unsere Redakteurinnen und Redakteure an der Reihe und zählen die Stimmen. Wer gewonnen hat, wird Ende Jänner enthüllt.

Nominiert und abgestimmt wird in der gesamten Steiermark (Obersteiermark, Ost- und Südoststeiermark, West- und Südsteiermark, Graz und Graz-Umgebung). Insgesamt werden 140 Personen zur Wahl stehen. Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge!