Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sieben Sieger: Das sind die „Köpfe des Jahres“ 2019 aus der Obersteiermark © Jürgen Fuchs

Wer sind die obersteirischen "Köpfe des Jahres"? Über den Dächern von Graz lag am Mittwochabend die Spannung förmlich in der Luft, als diese Frage nach und nach beantwortet wurde. Bereits einige Minuten, bevor Moderator Mathias Pascottini die Gala eröffnete, fieberten die insgesamt 35 Nominierten der Entscheidung entgegen. Unterstützt von ihren Wegbegleitern und in Anwesenheit von zahlreichen Ehrengästen wie Landesrat Hans Seitinger, der zweiten Landtagspräsidentin Gabriele Kolar, Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher oder AK-Präsident Josef Pesserl stand auch das Netzwerken im Mittelpunkt.

Bei kulinarischen Häppchen, erfrischenden Getränken und gedämpfter Musik machten sie es sich im 14. Stock des Styria Media Centers gemütlich, ehe das Geheimnis nach und gelüftet wurde. Denn in schon bewährter Art und Weise wusste keiner der Beteiligten, wer die bereits im November gestartete Publikumswahl der Kleinen Zeitung letztlich für sich entschieden hatte.

Den Anfang machten standesgemäß aber die beiden Hausherren, Kleine-Geschäftsführer Thomas Spann und Chefredakteur Hubert Patterer. Für das Duo hat sich die Köpfe-Wahl in den vergangenen Jahren zu einem echten Fixpunkt innerhalb der Kleinen Zeitung entwickelt, wie Spann erklärte: „Weil wir das, was in der Obersteiermark gut läuft, in den Mittelpunkt stellen.“ Schließlich sind die Regionen, so Patterer, der Boden, „auf dem wir stehen dürfen“.

"Köpfe des Jahres": Das sind die Gewinner Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl und Redakteurin Veronika Höflehner gratulierten Hannes Stickler zum Sieg in der Kategorie "Soziales Gewissen" Jürgen Fuchs Lore Schrettner wurde in der Kategorie "Kultur" ausgezeichnet. Hier im Bild mit Redakteurin Sarah Ruckhofer und Landesrat Johann Seitinger Jürgen Fuchs Leonie Moser war in der Kategorie "Sport" nicht zu schlagen - Redakteur Marco Mitterböck und Volksbank-Regionalleiter Hermann Obergruber freuten sich mit ihr Jürgen Fuchs Mit gerade einmal sieben Jahren ist er der Newcomer des Jahres: Alexander Umundum, hier im Bild mit Redakteur Josef Fröhlich und Unternehmerin Gabriele Arzberger Jürgen Fuchs Wilma Weikl-Trinker gewann in der Kategorie "Gastgeber", im Bild mit Thomas Steinbichler (Sterling Diner) Jürgen Fuchs Gottfried Hubmann, Sieger der Kategorie "Entertainment" mit Swen Völkl und Stefan Schild Jürgen Fuchs Helmut Clemens errang den Sieg in der Kategorie "Wirtschaft und Forschung" (mit Redakteurin Johanna Birnbaum und Robert Nebel, Anzeigen-Chef der Kleinen Zeitung) Jürgen Fuchs Redakteurin Ute Baumhackl und Christian Purrer (Energie Steiermark) mit der Ehrung für Barbara Frischmuth, die bei der Gala nicht anwesend sein konnte Jürgen Fuchs 1/8

Die acht Preisträger im Porträt

Über den Sieg in den jeweiligen Kategorien durften sich Hannes Stickler (Soziales Gewissen), Leonie Moser (Sport), Alexander Umundum (Newcomer), Lore Schrettner (Kultur), Helmut Clemens (Wirtschaft und Forschung), Gottfried Hubmann (Entertainment) und Wilma Weikl-Trinker (Gastgeber) freuen. Den Sonderpreis für ihr Lebenswerk bekam Schriftstellerin Barbara Frischmuth.

Applaus für die Preisträger gab es von vielen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Vom Rektor der Montanuni Leoben, Wilfried Eichlseder, und Vizerektorin Martha Mühlburger ebenso wie von Bezirkshauptmann Florian Waldner (Murau) und Expositurleiter Christian Sulzbacher aus Gröbming sowie den Landtagsabgeordneten Robert Reif und Lara Köck, den Bürgermeistern Christine Holzweber (Eisenerz), Roswitha Glashüttner (Liezen), Karl Dobnigg (Kammern) und Raimund Hager (Aigen) sowie Leobens Vizebürgermeister Max Jäger. Die Vertreter der Wirtschaft führten Energie-Steiermark-Vorstand Christian Purrer und Planaichef Georg Bliem an.

"Köpfe des Jahres": Beste Stimmung bei der Gala im Skyroom Liezens Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner (r.) mit Barbara Aigner (Marketing) Jürgen Fuchs Die Landtagsabgeordneten Robert Reif und Lara Köck Jürgen Fuchs Edith, Lukas und Franz Perschler Jürgen Fuchs Helmut Schaupensteiner mit Gattin Karin (Mitte) Jürgen Fuchs Georg Bliem (Planai-Chef) und Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher Jürgen Fuchs Reinhard Metschitzer (Bürgermeister von Ardning) Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Moderator Mathias Pascottini Jürgen Fuchs Patrick Mandl (nominiert in der Kategorie Newcomer) mit Familie Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Reini und Helga Schenkermaier (ehemalige Gewinner) Jürgen Fuchs Thomas Winkler und Harald Kristen Jürgen Fuchs Raimund Hager (Bürgermeister von Aigen im Ennstal) mit Christian Sulzbacher (Leiter der Expositur Gröbming) Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Enzo Komatz mit Elena-Julia Prutti Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Lore Schrettner (Gewinnerin "Kultur"), Franz Waldauer (nominiert "Soziales Gewissen") und Heidemarie Krainz-Papst Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Kurt Kribitz (Styria-Chef), Thomas Spann (Kleine-Zeitung-Geschäftsführer), Martha Mühlburger (Vize-Rektorin Montanuni), Wilfried Eichlseder (Direktor Montanuni) Jürgen Fuchs Gottfried Hubmann mit Gattin Jürgen Fuchs Die Familie Umundum Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Sonja Hofer (Direktorin HAK Judenburg) und der Murauer Bezirkshauptmann Florian Waldner Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs 2. Landtagspräsident Gabriele Kolar und "Wut-Bauer" Christian Bachler Jürgen Fuchs Karl Dobnigg (Bürgermeister von Kammern) mit Gattin Roswitha (rechts) und Gottfried Hubmann mit Gattin Gabriele Jürgen Fuchs Christine Holzweber (Bürgermeisterin von Eisenerz), Martha Mühlburger, Helmut Clemens (Gewinner "Wirtschaft und Forschung") Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs Jürgen Fuchs 1/31

Vierte Wahl seit 2016

Es war die vierte Auflage unserer Köpfe-Wahl, die 2016 ihre Premiere gefeiert hatte. Damals siegten Gastronom Ewald Harrer, Laura Winkler (Kultur), Karl Winkelmayer (Soziales), Extremsportler Andreas "Rambo" Ropin, Newcomer Moritz A. Dörflinger, Omi’s Apfelstrudel (Wirtschaft) und Markus Schaupensteiner (Entertainment). Gala: Die obersteirischen "Köpfe des Jahres" 2016 wurden gekürt

Aus dem Pilotprojekt wurde schnell ein Fixpunkt, weshalb 2017 erneut die "Köpfe des Jahres" gesucht wurden. Sebastian Ofner (Sport), Helga und Reini Schenkermaier (Gastronomie), Celia Moosbrugger (Newcomer), Christian Treml und Josef Pappenreiter (Wirtschaft), Uwe Schmidt (Entertainment), Sarah Kettner und Anita Pfnadschek (Kultur) und Gerald Horn (Soziales Gewissen) hießen die Sieger. Die obersteirischen Sieger stehen fest: Die obersteirischen "Köpfe des Jahres" 2017 wurden gekürt Sebastian Ofner (M.) mit Hellmuth Schnabl (r.) vom

Skigebiet Planai-Schladming und Franz Pototschnig Jürgen Fuchs Josef Pappenreiter, Christian Treml, Georg Lenz, CM Bauträger Jürgen Fuchs Celia Moosbrugger mit Urs Harnik-Lauris (re.) von der Energie Steiermark und Martin Mandl Jürgen Fuchs Gerald Horn mit Josef Pesserl (AK-Chef) und Michaela Egger Jürgen Fuchs Helga und Reini Schenkermaier mit Landesrat Anton Lang und Johanna Birnbaum Jürgen Fuchs Sieger in der Kategorie Kultur sind Anita Pfnadschek und Sarah Kettner aus dem Liesingtal, präsentiert von Harald Glauninger von Vogl & Co Jürgen Fuchs Topmusiker Uwe Schmidt mit Thomas Axmann von der Antenne Steiermark hatte in der Kategorie Entertainment die Nase ganz vorne Jürgen Fuchs 1/7

Weil aller guten Dinge drei sind, wurde es im Jänner 2019 abermals spannend, als die "Köpfe des Jahres" 2018 ausgezeichnet wurden. Am Ende setzten sich Angelina Stadlmann und Anja Wohlmuth vom Verein Linja (Soziales Gewissen), Nico Rathgeb (Sport), Andy Bäuchl und Rico Temmel vom Zwanzger in Leoben (Gastgeber), die Newcomer Michael Hebenstreit und Christoph Buchegger, Robert Galler (Wirtschaft), Klara Mißebner (Entertainment) sowie Lukas Wachernig (Kultur) durch. Den achten Preis, einen Sonderpreis, nahm Gastronom Heinz Reitbauer aus den Händen von Kleine-Chefredakteur Hubert Patterer mit nach Hause.

Köpfe des Jahres 2018: Die obersteirischen "Köpfe des Jahres" 2018 wurden gekürt Thomas Spann (links) eröffnete gemeinsam mit Moderator Mathias Pascottini den Galaabend. Jürgen Fuchs Newcomer Unmögliches gibt es nicht für Michael Hebenstreit und Christoph Buchegger. Jürgen Fuchs Soziales Gewissen Anja Wohlmuth und Angelina Stadlmann organisieren Vortragsabende – und helfen. Jürgen Fuchs Gastgeber Anders als alle anderen: Rico Temmel und Andy Bäuchl setzten gastronomische Duftmarken. Jürgen Fuchs Sport Nico Rathgeb, Nordische Kombination, vom SC Erzbergland. Jürgen Fuchs Kultur Erfolgreich auf vielen Bühnen: Lukas Wachernig. Jürgen Fuchs Wirtschaft und Forschung Robert Galler, Montanuniversität Leoben, leitet das „Zentrum am Berg“. Jürgen Fuchs Entertainment Klara Mißebner, Meisterin auf der „Steirischen“. Jürgen Fuchs Ehrenpreis der Redaktion Heinz Reitbauer bekam den Preis für sein Lebenswerk. Jürgen Fuchs Im Zuge eines Galaabends wurden gestern Abend im Styria Media Center die obersteirischen „Köpfe des Jahres“ gekürt. Dabei setzten sich Angelina Stadlmann und Anja Wohlmuth vom Verein Linja (Soziales Gewissen), Nico Rathgeb (Sport), Andy Bäuchl und Rico Temmel vom Zwanzger (Gastgeber), die Newcomer Michael Hebenstreit und Christoph Buchegger, Robert Galler (Wirtschaft), Klara Mißebner (Entertainment) sowie Lukas Wachernig (Kultur) durch. Den Sonderpreis nahm Gastronom Heinz Reitbauer mit nach Hause. Jürgen Fuchs 1/10

Den Auftakt machte Graz

Übrigens: Auch die Grazer des Jahres 2019 wurden bereits gekürt, nämlich am Dienstagabend und damit einen Tag vor den Obersteirern. Über den Sonderpreis freute sich zum Beispiel der Grazer Altbürgermeister Alfred Stingl.