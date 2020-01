Facebook

Moderator Mathias Pascottini führte charmant durch den Abend im Skyroom © Jürgen Fuchs

Die Spannung lag in der Luft, als die Kleine Zeitung am Mittwochabend zu ihrer Gala nach Graz lud, um die ost- und südosteirischen „Köpfe des Jahres“ zu küren. Im 14. Stock des Styria Media Centers, also hoch über den Dächern von Graz, machten sich 35 Nominierte in sieben Kategorien Hoffnungen auf den prestigeträchtigen Titel.