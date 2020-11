Facebook

© (c) Yauhen - stock.adobe.com

Das Coronavirus verbreitet sich im Bezirk Voitsberg weiterhin, die Zahlen müssen täglich nach oben korrigiert werden. Am Mittwoch, dem 4. November, betrug die Anzahl der aktiv Infizierten 234. „Am Mittwoch gab es allein 37 neue positive Fälle, von Dienstagabend kamen auch noch einmal drei dazu. 40 Fälle sind einfach viel zu viel“, so Amtsärztin Rosemarie Gössler. Der Wert an Neuinfektionen liegt damit deutlich über dem Sieben-Tage-Schnitt von 22 Neuerkrankungen pro Tag – die Infektionskurve zeigt also weiterhin nach oben. Die Zahl der insgesamt Erkrankten im Bezirk Voitsberg liegt jetzt bei 522, hier sind die 278 bisher Genesenen und die zehn Todesfälle miteinberechnet.