Bereits im Frühling haben viele Wirte gezwungenermaßen statt Bedienung im Gasthaus auf Zustellung und Abholung der Speisen umgestellt. Bei Rössl in Stallhofen, Merta in Voitsberg und dem Platzwirt Graden ist man darauf vorbereitet: Melden auch Sie sich, wenn bei Ihnen trotz des Lockdowns gekocht wird!

Bereits im Frühling stellte Michael Rössl beim gleichnamigen Gasthaus in Stallhofen auf "Take-Away"um © Rössl

Ab Dienstag, 3. November, ist es also wieder so weit. Wirte dürfen ihre Gäste nicht mehr in Gaststuben empfangen. Speisen und Getränke gibt es nur mehr auf Abholung oder Lieferung. Aber anders als im Frühling sind die Gastronomen in der Region diesmal schon darauf vorbereitet. Einige haben ihre Gäste bereits in den sozialen Medien oder auf ihren Internet-Seiten darüber informiert, wie die Gäste in den nächsten Wochen bedient werden. Die Kleine Zeitung ruft Wirte auf, sich zu melden, damit wir die Angebote für die Leser der Kleinen Zeitung sammeln und gemeinsam veröffentlichen können.

Wirte, bitte melden! Gastronomen aus dem Bezirk Voitsberg, die ihren Gästen trotz Betretungsverbot Schmankerln zum Abholen anbieten, können sich bei uns unter voired@kleinezeitung.at melden. Wir werden Lokale, die ihren Gästen trotz der Zwangspause etwas zu bieten haben, dann auf unserer Homepage veröffentlichen. Bitte auch gleich die Öffnungszeiten verraten!

Hier gibt es Köstliches in der Krise:

Graden/Köflach

Im Gasthaus Eckwirt der Familie Steirer werden Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis 15 Uhr Speisen zur Abholung angeboten. Von Montag bis Donnerstag werden nach telefonischer Vorbestellung (0677-61501514) auch spezielle Wünsche"so gut es geht verwirklicht". Auch Wildgerichte werden angeboten - der geplante Wildschmaus am 7. November muss leider ausfallen.

Am Wochenende stehen auch die Türen bei Barbara Reiner beim Platzwirt Graden zum Abholen von Speisen offen. Von 11 bis 15 Uhr können die Schmankerl nach Vorbestellung abgeholt werden. "Ab fünf Personen kochen wir auch von Mittwoch bis Freitag", verrät die Chefin. Am Wochenende gibt es auch immer ein besonderes Menü. Dieses wird im Internet vorab veröffentlicht. "Und ich werde mir sicher auch Spezialangebote überlegen und vielleicht einmal Kekserl oder ein Früchtebrot machen", verrät Reiner.

Abholung im Platzwirt Graden: Barbara Reiner bewirtet ihre Gäste am Wochenende Foto © kerstin.Fotografie

Hirschegg-Pack

Beim Spengerwirt gibt es Essen zum Abholen am Samstag, dem 7. November, am Sonntag, dem 8. November sowie am Wochenende nach Martini (15. und 15. November) - jeweils von 11:30 bis 13:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung (03141/2230).

Köflach

In der Köflacher Knusperstube gibt es ab sofort ein Mittagsmenü zum Abholen (von 11 Uhr bis 12:30 Uhr). Angela Jöbstl bittet um Vorbestellung unter 0664-5352374

Das Brauhausstüberl versorgt Gäste ebenfalls per Abholdienst: Von Dienstag bis Sonntag, jeweils von 11 bis 14 Uhr. Bei Fragen zum Angebot kann man sich an Inhaber Georg Fixl wenden (0664-4289450).



Maria Lankowitz

Der Gasthof Grabenmühle wird von Donnerstag bis Sonntag Gerichte zum Abholen anbieten. "Alle Speisen, welche auf der aktuellen Speisekarte zu finden sind, können in dieser Zeit abgeholt werden", erklärt Elke Gressenberger. Zur Webseite.

Salla

Das Oskar Schauer Haus/Sattelhaus bietet kalte Platten zum Abholen an. Im November - so lange es das Wetter auf 1400 Metern Seehöhe erlaubt - immer Freitag bis Sonntag von 12 Uhr bis 16 Uhr. Telefonische Bestellung unter 03144/80019.

Stallhofen

Michael Rössl vom gleichnamigen Gasthaus: "Das Angebot, Essen bei uns abzuholen, wurde im Frühjahr gut angenommen, vor allem am Wochenende." Grundsätzlich können im Gasthaus Rössl immer donnerstags bis sonntags von 11 bis 14.30 Uhr Speisen abgeholt werden. "Wir vergeben Termine im Viertelstundentakt, so ist die Sicherheit absolut gewährleistet", sagt Rössl. Bestellungen sollen am besten am Vortag abgegeben werden. "Ich hoffe, dass unser Angebot diesmal auch unter der Woche gut angenommen wird", so Rössl. "Wir geben die Speisen pünktlich aus. Das kann auch für Leute, die im Home-Office sind, eine gute Alternative zum Kochen sein." Ausgegeben werden die Speisen zudem in nachhaltigem Geschirr.

Wir geben die Speisen ganz pünktlich aus. Das kann auch für Leute, die im Home-Office sind, eine gute Alternative zum selber Kochen sein. Micheal Rössl

Voitsberg

Auch im Gasthaus Merta in Voitsberg lässt man sich vom neuerlichen Lockdown nicht unterkriegen. "Ganz ehrlich, wenn ich könnte, würde ich den Hut drauf hauen", bringt Wirt Siegfried Merta seine Verärgerung sehr deutlich zum Ausdruck. "Aber was sollen wir denn machen?". Anders als im Frühjahr wird Merta aber nicht mehr täglich Speisen zum Abholen anbieten: Freitag, Samstag und Sonntag kann man Platten, Wiener Schnitzel und Backhendl abholen. Bestellen kann man eigentlich immer. "Ich habe das Handy eh immer eingesteckt." (Kontakt: 0676 - 9235141)

Die Kleine Zeitung freut sich jedenfalls über viele Meldungen von Wirten aus der Region - und wünscht unseren Gastronomen, dass ihr Angebot auch gut angenommen wird.