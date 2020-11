Kleine Zeitung +

Bezirk Voitsberg Weststeirer sehen Lockdown entspannter als im Frühjahr

Seit Mitternacht ist er in Kraft, der zweite Lockdown in Österreich. Die Weststeirer sind entspannt, Schüler zweifeln jedoch an der Produktivität des Home Offices und Gastronomen schauen besorgt in die Zukunft.