Die Schlossfestspiele Piber haben ihr heuriges Programm abgesagt © Kirin Kohlhauser

Am Montagabend saßen die Mitglieder des Vorstands vom Verein "Theater absolut" zusammen, um darüber zu beraten, wie es mit den Schlossfestspielen Piber in der Corona-Krise weitergeht. Für ddas heurige Sommertheater stand das Stück "Don Camillo und Peppone" auf dem Programm. "Wir haben sehr lange diskutiert. Aber an und für sich hat es keine andere Option gegeben, als die Schlossfestspiele Piber für heuer abzusagen", betont Agnes Redl, die Leiterin der Schlossfestpiele.