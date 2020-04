Facebook

© Schlossfestspiele/Pailer Anna

Mit dem Stück "Don Camillo und Peppone" wollte das Ensemble der Schlossfestspiele Piber auch heuer wieder von Mitte Juli bis Mitte August seine Gäste unterhalten. Am 11. Mai würden die Leseproben beginnen. Würden deshalb, weil die endgültige Entscheidung über die heurige Sommerproduktion noch nicht getroffen wurde. "Normalerweise endet am 1. April die Frist, die wir uns selbst mit dem Gestüt, den Busunternehmern und weiteren Partnern gesetzt haben", erzählt Agnes Redl vom Verein Schlossfestspiele. Heuer hat man die Frist auf Ende April verlängert. "In zwei Wochen werden wir uns im Vorstand also noch einmal zusammensetzen und darüber beraten, ob es heuer Schlossfestspiele gibt oder nicht."